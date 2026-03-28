Gestione rifiuti a Venticano: il comune chiarisce la propria posizione "Nessuna scelta arbitraria: solo legalità e attenzione per i nostri cittadini"

L'amministrazione comunale illustra le ragioni della scelta e rassicura i cittadini sulla continuità e sul miglioramento del servizio di igiene urbana

"Nessuna scelta arbitraria: solo legalità e attenzione per i nostri cittadini”

A seguito delle notizie apparse sulla stampa locale riguardanti il ricorso al tribunale amministrativo regionale presentato da Irpiniambiente Spa contro il comune di Venticano, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Arturo Caprio intende fornire un quadro chiaro, puntuale e trasparente della vicenda, nell’interesse esclusivo della collettività.

Un contratto scaduto da anni

La scelta dell’amministrazione non è frutto di una decisione arbitraria, bensì di una necessità oggettiva e improrogabile. Il contratto con Irpiniambiente risulta formalmente scaduto già nel 2018: pertanto, la situazione attuale non rappresenta una rottura unilaterale di un rapporto in essere, ma il tentativo di ricondurre a legalità e legittimità una gestione che tale non era da lungo tempo.

Come ha chiarito il sindaco Arturo Caprio: "Nessuna scelta in autonomia: si sta cercando di portare a legittimità ciò che legittimo non era”.

Gli obiettivi dell’amministrazione

La decisione di affidare il servizio di igiene urbana alla società Eco Service Cooperativa Sociale è stata adottata con criteri ben precisi e con una visione politica e programmatica ben definita: migliorare la qualità del servizio di nettezza urbana, incrementare le percentuali di raccolta differenziata e garantire una maggiore attenzione e rispetto nei confronti dei cittadini. Il nuovo affidamento ha carattere temporaneo e strettamente transitorio, in attesa della definizione del quadro normativo e gestionale di riferimento a livello provinciale.

Il ricorso al Tar: l’istanza di sospensione non è stata accolta

Il Comune prende atto del ricorso presentato da Irpiniambiente S.p.A. dinanzi al TAR di Salerno e confida nella correttezza e nella trasparenza del proprio operato È opportuno, però, precisare che il Tribunale Amministrativo Regionale ha già rigettato la richiesta di sospensiva del nuovo affidamento formulata da Irpiniambiente. Quindi, da mercoledì prossimo, Eco Service Cooperativa Sociale darà regolare avvio alle proprie attività sul territorio del Comune di Venticano.

Il tavolo tecnico del 24 marzo: dialogo e trasparenza

In data 24 marzo 2026, presso la Sala Consiliare del Comune di Venticano, si è tenuto un tavolo tecnico avente ad oggetto la continuità del servizio e la gestione della fase di avvicendamento tra gli operatori economici. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di CGIL, UIL Trasporti, Eco Service Cooperativa Sociale e il Comune di Venticano. Si evidenzia, con rammarico, che Irpiniambiente S.p.A. ha scelto di non prendere parte al confronto, così come alcune sigle sindacali, rinunciando ad un momento di dialogo istituzionale utile a garantire una transizione ordinata.

La tutela dei lavoratori: la clausola sociale

Il Comune di Venticano ha sempre riservato la massima attenzione alla tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, nel pieno rispetto della clausola sociale prevista dalla normativa vigente. A tale scopo, con nota del 9 gennaio 2026, ben prima di procedere all’affidamento, l’Ente ha formalmente richiesto all’operatore uscente la trasmissione dei dati relativi al personale in servizio. Tuttavia, tale comunicazione non ha ricevuto alcun riscontro se non successivamente all’avvenuto affidamento: circostanza che evidenzia una scarsa collaborazione da parte di Irpiniambiente e che non ha impedito all’Amministrazione di operare nel rispetto delle tutele occupazionali.

Il servizio ai cittadini: una priorità assoluta

Fin dal primo giorno di attività amministrativa, questa Amministrazione ha posto il cittadino al centro di ogni azione. Le numerose segnalazioni e lamentele pervenute nel corso del tempo in merito alla qualità del servizio reso da Irpiniambiente – spesso caratterizzato da disservizi e inadeguatezze – hanno ulteriormente confermato la necessità e l’urgenza di un cambiamento. Il benessere della comunità e la qualità dei servizi essenziali restano il faro dell’azione di governo locale.

Un messaggio ai cittadini di Venticano

Ai miei concittadini, conclude il sindaco Arturo Caprio, voglio dire che il servizio di raccolta rifiuti non si interromperà. Non perderete un solo giorno di raccolta. Stiamo lavorando perché da adesso in poi le cose vadano meglio di come sono andate finora, e ve lo dobbiamo. Continuate a segnalarci qualsiasi problema: siamo qui per questo. La porta del Comune è sempre aperta.