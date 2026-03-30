Ispettorato del lavoro, verifiche nei cantieri in Irpinia: multe e controlli Controlli a tappeto tra Irpinia e Sannio



Nell’ambito di una mirata attività di vigilanza straordinaria, programmata dall’ITL Avellino-Benevento a presidio del territorio di Avellino, nei giorni scorsi sono stati effettuati specifici controlli nel settore edile in diversi comuni della provincia.



Gli accessi sono stati compiuti dal personale ispettivo della sede di Avellino e hanno riguardato sia il rispetto della normativa giuslavoristica sia di quella relativa alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.



Tra le violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelle relative alla recinzione del cantiere, alla difesa delle aperture, ai ponteggi e alle opere provvisionali. Le sanzioni irrogate ammontano a 11.300 euro.

