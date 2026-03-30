Ariano, lavori a Masserie: "Cavi sospesi da 15 giorni, dove sono gli operai?" "Qualcuno dall'alto è a conoscenza dell'interruzione dei lavori? "

Hanno lasciato i cavi sospesi nella cunetta e tra gli ulivi. Da una quindicina di giorni e più non vi è traccia di operai. Ma vi sembra normale una cosa del genere, a chi ci dobbiamo rivolgere e soprattutto, qualcuno dall'alto è a conoscenza di questa situazione e dell'interruzione dei lavori? Che cosa è successo? E quanto tempo ancora dobbiamo restare in queste condizioni nei campi?".

A lamentarsi giustamente sono gli abitanti di località Masserie ad Ariano Irpino. Siamo non molto distanti dal cuore pulsante di contrada Orneta e dalla vicina chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Ci rechiamo sul posto, tra pali della pubblica illuminazione inclinati anche qui e asfalto precario. Un residente ci mostra il punto esatto in cui sono rimasti abbandonati al proprio destino i cavi.

Si tratta della fibra non interrata. Circa 800 metri di fili collegati alle linee elettriche che vanno poi vanno ad unirsi a Monte dell'Asino e Manna.