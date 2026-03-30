Ariano, Enrico Franza:"Siamo una bella città, prendiamocene cura, è casa nostra" Così il sindaco nel giorno dell'inaugurazione della nuova piazzetta a Villa Caracciolo

"Le immagini parlano da sole: Ariano si riscalda anche di fronte alle temperature più rigide. Ieri mattina non ci siamo fatti fermare e abbiamo vissuto questo nuovo spazio come spero sarà nei giorni a venire. Una fontana storica è stata restituita alla comunità, insieme a due ampie sedute in ceramica che valorizzano la nostra arte".

Ad affermarlo è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, che insieme agli altri compnenti dell'amministrazione comunale ha preso tagliato il nastro della nuovissima piazzetta di via Villa Caracciolo.

"Si è pensato agli sportivi, ai bambini, ai giovani del quartiere e a tutti coloro che desiderano riappropriarsi dei propri luoghi affinché diventino davvero nostri.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, a partire da Don Carmine Santoro e dall’associazione Il Paese dei Balocchi.

Un grande grazie va anche ai tecnici, all’ufficio tecnico, al progettista e alla ditta che hanno lavorato in tempi record con amore e dedizione. E un grazie di cuore alla comunità del rione Martiri e all'intera città. Siamo davvero la città più bella! Prendiamocene cura, è casa nostra!"-