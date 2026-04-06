Serio pericolo per i motociclisti causa cinghiali: ecco dove prestare attenzione Il rischio maggiore, lungo la statale 90 delle puglie, nei pressi della grotta di Lourdes ad Ariano

Attenzione! Serio pericolo per automobilisti e in modo particolare centauri e ciclisti lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Non bastavano le buche. E' ad altissimo rischio il tratto della statale 90 delle puglie all''altezza della grotta della Madonna di Lourdes, zona Maddalena-San Pietro. Una famiglia composta da diversi cinghiali piccoli e grandi, attraversa più volte la carreggiata per raggiungere alcune abitazioni, agevolata dallo stato di precarietà in cui versano i guard rail. Un punto di accesso è dovuto proprio alla mancanza di una barriera mai sostituita.

"Ce li siamo ritrovati sotto casa, una sera sono spuntati tra gli alberi mentre uscivamo da casa - ci dice un abitante - è una situazione impressionante - andiamo incontro all'estate e abbiamo paura per i bambini, ma il pericolo maggiore è che potrebbero causare in questo tratto di strada davvero seri pericoli".

Parliamo di una strada già tristemente nota che a causa soprattutto della scarsa illuminazione e alta velocità, conta già una decina di morti nel corso degli anni, tutti vittime di investimenti.

Occorre intervenire al più presto innanzitutto attraverso la sostituzione di giard rail anche più alti