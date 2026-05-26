Carmine Grasso: "Quando gli elettori si esprimono, il verdetto si accetta" La vittoria di Mario Ferrante ad Ariano Irpino e il commento di chi non ce l'ha fatta

"I numeri parlano chiaro: Ariano ha scelto Ferrante, a cui ho già fatto gli auguri istituzionali. Quando gli elettori si esprimono, il verdetto si accetta. Senza cercare scuse, senza alibi, senza perdere il rispetto per la città".

Sono le parole del candidato sindaco del campo largo Carmine Grasso, che di voti ne ha ottenuto 2241.

"Voglio dire grazie a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto. A chi ci ha messo la faccia, il tempo, il cuore. A chi ha camminato con noi nelle contrade, nelle strade, tra la gente. Abbiamo condotto una campagna pulita, leale, senza mai scendere nel fango. Di questo dobbiamo essere fieri.

Il nostro progetto non finisce. Già da oggi saremo al servizio di Ariano con un’opposizione seria, rigorosa, attenta e senza sconti.

Lo faremo nell’interesse della città, come abbiamo sempre detto. Ora prendiamoci un momento per riposare, per stare con le nostre famiglie, per guardarci negli occhi con serenità. Presto ci ritroveremo tutti, per stringerci la mano e ripartire insieme. A testa altissima. Sempre. Vi voglio bene. Grazie".