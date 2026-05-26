Maraia: "Il campo largo unito vince ad Avellino e diviso perde ad Ariano" La riflessione dopo la vittoria del centro destra con Mario Ferrante sindaco

"I personalismi sono incompatibili con il concetto di campo largo, questa è l''unica causa che individuo nella sconfitta del centro sinistra arianese".

E' la riflessione di Generoso Maraia all'indomani della vittoria del centro destra con Mario Ferrante sindaco.

"Non si riparte, semplicemente si deve ritornare nei luoghi e tra le persone incontrate durante la campagna elettorale per ristabilire una fiducia nei partiti e nei loro rappresentanti. Ad Ariano le liste civiche totalizzano piu voti delle liste di partito, ad Avellino l'esatto opposto.

Bisogna ripartire dai partiti come strumento di partecipazione dei cittadini e non dai singoli individui con i loro interessi individuali. L'esito delle elezioni si rispetta per questo auguro buon lavoro al sindaco Mario Ferrante che sono sicuro avrà un confronto costruttivo anche con l'opposizione".