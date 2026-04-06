Atripalda, incidente nella notte: auto in fiamme sulla rotonda e ventenni feriti I tre ventenni rientravano da Salerno

Auto in fiamme nella notte alla rotonda di Atripalda, allo svincolo per l'imbocco del raccordo Avellino -Salerno.Tre giovani del posto , di ventuno, ventidue e ventitre anni, sono rimasti coinvolti nell' incidente stradale alla rotonda cittadina mentre facevano rientro da Salerno.( Foto inoltrata dal nostro lettore Antonio Cucciniello, ndr).

La loro auto è salita sulla rotonda e ha preso fuoco.

I tre ragazzi sono stati soccorsi sul posto dai sanitari del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. I soccorsi sono stati tempestivi come le operazioni di messa in sicurezza del veicolo.

Le condizioni dei ragazzi, per fortuna, non destano particolare preoccupazione: i medici hanno riscontrato contusioni non gravi e fortunatamente nessuno dei tre è in pericolo di vita.

Intervento delle autorità e sicurezza dell'area

Le autorità sono intervenute per mettere in sicurezza l'area e avviare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.