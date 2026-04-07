Avellino, riforma della Responsabilità amministrativa: focus in Prefettura Verrà affrontate la fine dello Scudo e la limitazione dei casi di responsabilità amministrativa

di Paola Iandolo

Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 15, presso il Palazzo della Prefettura di Avellino,nel Salone degli Specchi, si terrà un convegno fondamentale per analizzare le novità e le criticità della nuova Legge n. 1/2026 sulla riforma della responsabilità amministrativa. La norma, oggetto di discussione tra giuristi ed esperti ad Avellino, riduce gli ambiti del giudizio di responsabilità erariale dopo il quinquennio dello "scudo".

I temi

A presentare i lavori l'avvocato Donato Pennetta, vice presidente SAASA. I saluti istituzionali saranno affidati al Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso, alla presidente del Tribunale di Avellino, Francesca Spena, il presidente della Provincia, Rizieri Buonapane, il presidente dell'ANCE, Silvio Sarno, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, Fabio Benigni e il presidente ACEP, Raffaele Petrosino. A presiedere sarà Paola Briguori, consigliere della Sezione Centrale d'Appello. Sarà l'occasione per discutere dei punti chiave della riforma (L. 1/26) in particolare verranno affrontate le questioni: riduzione dell'ambito: Il tratto distintivo della nuova disciplina è la limitazione dei casi di responsabilità amministrativa e la fine dello "Scudo": La legge interviene dopo cinque anni in cui era in vigore lo scudo erariale (l'esclusione della colpa grave), introdotto per la gestione dei progetti PNRR.

Gli esperti

Organizzato con la partecipazione del Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti-Campania, il Dott. Michele Oricchio, e del Prof. Franco Gaetano Scoca, l'incontro punta ad approfondire l'impatto della normativa. Nel territorio avellinese, il dibattito si concentra su come la nuova disciplina verrà applicata con rigore, nonostante le criticità attuative riscontrate sin dalle prime fasi. Inoltre, il Tribunale di Avellino ha recentemente applicato il principio del “più probabile che non” per i danni da lavori pubblici, confermando una giurisprudenza rigorosa in materia di responsabilità