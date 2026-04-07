Carmine Grasso: "Riprendiamoci il nostro futuro, tutti insieme" "Il diritto alla salute si difende unendo le forze migliori della nostra terra, non dividendole"

"L’ospedale Frangipane non è solo una struttura, è il patto di solidarietà che tiene unita la nostra città. L’ho difeso per decenni lavorando in reparto, al fianco dei pazienti e dei miei colleghi.

In un momento così delicato, non abbiamo bisogno di freddi calcoli aziendali o di vecchie spartizioni politiche, ma di smettere di litigare, di abbattere i muri della freddezza e tornare a essere una comunità che si protegge e non lascia indietro nessuno".

Ad affermarlo è Carmine Grasso, nella duplice veste di medico ed esponente politico cittadino, in corsa per le prossime consultazioni elettorali.

"Il diritto alla salute si difende unendo le forze migliori della nostra terra, non dividendole. Prenderci cura della nostra terra e delle nostre famiglie: non c'è altro modo per costruire un vero Progetto per Ariano. Riprendiamoci il nostro futuro, tutti insieme".