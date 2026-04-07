A16 Napoli-Canosa: aggiornamento chiusura notturna La comunicazione da parte di Autostrade per l'Italia

Sulla A16 Napoli-Canosa, la chiusura del tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli, inizialmente prevista dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, sarà effettuata dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 aprile, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Candela, Lacedonia e Vallata, in entrata verso Napoli e non saranno raggiungibili, per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, le uscite di Lacedonia, Vallata e Grottaminarda.

Inoltre, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Calaggio nord", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110, superando la località di Ponte Bovino, proseguire sulla SS90 verso Napoli/Orsara/Montecalvo Irpino e rientrare in A16 alla stazione di Grottaminarda, verso Napoli