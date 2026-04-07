Tony Lucido: "L'alta Irpinia si conferma la più amata dagli escursionisti"

Il bilancio di Pasquetta nelle aree interne

tony lucido l alta irpinia si conferma la piu amata dagli escursionisti

Folla di escursionisti in Irpinia, ancora di piu in alta Irpinia. L'analisi di Tony Lucido...

Sant'Angelo dei Lombardi.  

Gli altopiani di Laceno, Terminio-Verteglia, la piana del Dragone di Volturara-Montemarano, l'Oasi di Senerchia, il Santuario di San Gerardo Maiella, che ieri avviava le celebrazioni per i 300 anni dalla nascita del Santo, la nostra Abbazia  del Goleto, i Centri Storici, boschi attrezzati, agriturismi, ristoranti sono stati letteralmente presi d'assalto. Ristoranti, Alberghi, B&B, Agriturismi, Pizzerie e Rosticcerie hanno registrato  il tutto esaurito.

La fotografia di Paquetta in questo resoconto puntuale di Tony Lucido, sentinella dell'Alta Irpinia.

Un dato importante  che da un lato conferma  la scoperta di luoghi e terre del cosiddetto turismo minore, invece c'è  la voglia di ambiente, territorio, prodotti genuini e di qualità, accompagnato il tutto dalla cultura dell'accoglienza ed umanità della gente Irpina, dall'altro però  fa evidenziare ancora una volta  problematiche stradali, mancata promozione  strategica complessiva del territorio e quindi una promozione  individuale, singola non strutturata.

L'Abbazia del Goleto, a Sant'Angelo dei Lombardi, che da poco più  di un anno ha visto il ritorno alla sua cura i padri Benedettini, figli di San Guglielmo,  è  stata  al centro degli interessi, curiosi ed escursionisti.

Per l'intera giornata una fiumara di persone, di ogni età, ha visitato l'Abbazia del Goleto, tantissimi  dalla Campania, ma anche escursionisti provenienti  da fuori regione.  Come ormai è  consuetudine tantissimi  dalla Puglia, addirittura gruppi da  Taranto. Una comitiva di Bogliasco (Genova), dal Molise, degli italoamericani originari di Sant'Angelo, con cognome Nicoletta, accompagnati da Mary e Antonio Imbriale, da New York  e da Buffalo. Insomma tra storia, fede, curiosità  il Goleto ha registrato il suo protagonismo  per fascino, successioni ed accoglienza. 

I custodi  dell'Abbazia  Dom Giovanni Gargiulo, Rettore della Cappellania  e Dom Gerardo Di Paolo, con il sorriso e la gioia dell'accoglienza  hanno salutato i visitatori. Mentre sin dalla prima mattinata  e per l'intera giornata  la Pro Loco Alta Irpinia di Sant'Angelo dei Lombardi  ha garantito l'accoglienza e l'accompagnamento di comitive, gruppi e singole persone in modo generoso e gratuito, come esclusivo atto d'amore per la propria  terra. Sono stati presenti  per l'intera giornata  Rebecca Caputo, Ramona Del Priore  ed il sottoscritto.

Ai tanti escursionisti sono state date informazioni  su paesi del territorio  circostante: Centri Storici, Castelli, Chiese, punti ristoro  e di vendita  di prodotti tipici. Ovviamente sono state fornite in particolare informazioni  di Sant'Angelo dei Lombardi,  di Rocca San Felice,  di Guardia Lombardi, di Morra de Sanctis, Conza della Campania, Lioni, Materdomini-Caposele, Torella  e Nusco, Gesualdo e Frigento.
Nei giorni  precedenti   l'attivo Info point della Pro Loco contattato si per telefono, che sui social, oppure con internet  ha garantito informazioni ed assistenza  agli escursionisti. 

Quindi due Infopoint uno presso la sede della Pro Loco ed un secondo presso l'Abbazia del Goleto,  per accogliere, assistere ed accompagnare alla conoscenza del territorio turisti ed escursionisti.

Abbiamo, come si diceva, registrato turismo ed escursionisti di prossimità ma anche diversi provenienti da terre lontane. Per tanti  la "pasquetta" è  stata un'opportunità  per mettere da parte i ritmi stressanti e per fermarsi per dedicare  attenzione al mondo che ci circonda  ed alle persone!

Qui in Alta Irpinia abbiamo tesori meravigliosi, siti  culturali  interessanti, Borghi bellissimi, ambiente e territorio bellissimi, scorci panoramici  che ci invidiano tutti, abbiamo  prodotti tipici unici, genuini , una eccellente ristorazione ed enogastronomia, ecc.ecc. abbiamo uomini e donne, giovani e ragazzi del mondo delle Pro Loco  che con instancabile e coinvolgente entusiasmo accolgono, accompagnano a far conoscere e scoprire il territorio e le sue meravigliose suggestioni!

Ci sono Guide Turistiche Professionisti, pur se ancora poche,  che con professionalità  ti spiegano nei dettagli la storia dei luoghi. 

Castelli, Abbazie, Cattedrali, Chiese e Santuari per la religiosità  popolare  o per ascoltare la propria anima, Centri Storici ricchi di fascino, vicoli, viottoli, slarghi di ogni paese, parte di questi i Borghi, sorgenti di fiumi, laghetti, fontane,  percorsi da trekking,  monti da scalare,  panorami mozzafiato, casolari sparsi che ricordano l'antica civiltà  contadina, l'enogastronomia che è  cresciuta per qualità,  unicità e bontà. Tra vini doc, formaggi  unici, salumi da eccellenza  nazionale, prodotti da forno e poi la pasta fresca fatta a mano,  a partire dalla "maccaronara, i ravioli con la ricotta, i cavatelli a due e a tre dita", infine le minestre...Poi c'è  la cultura dell'accoglienza accompagnata da una straordinaria umanità.Tutto questo ed altro ancora è l'Irpinia, ancora di più  l'Alta Irpinia!

È apprezzata ed è  creduta "la gratuità " dell'amore e dell' impegno del mondo delle Pro Loco, verso il paese, la propria terra, che spesso fa paura a quanti si muovono solo per interessi.
Abbiamo registrato che in tanti lasciato da parte lo stress del viaggio lontano e delle interminabili  file e code, ci si è voluto  riappropriare del tempo e della Terra d'Irpinia!

Poi questa è  una terra,  dove anche se non ti conoscono, c'è  sempre quslcuno chi ti saluta subito e ti regala un sorriso. 

Tutti questi sono gli elementi  di un successo del territorio  da non tradire e non mortificare, sono la base per una crescita maggiore  del turismo delle zone interne, non solo escursioni,  ma un segmento economico  importante per far crescere  l'economia  e con essa le ragioni della speranza e per restare". 

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