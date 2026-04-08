Ricercato da mesi trovato a pranzo con la famiglia a Pasquetta, arrestato Furti d'auto ad Avellino, il 37enne è stato portato in carcere

Era evaso dai domiciliari nell'agosto del 2025 e da allora era ricercato. La polizia, lunedì 6 aprile, lo ha trovato mentre festeggiava la Pasquetta con i suoi familiari in una villa di campagna a Bitonto (Bari), e lo ha portato in carcere per scontare ancora un anno di pena residua. L'uomo, 37 anni, aveva patteggiato una pena di quattro anni per reati commessi nel 2022 in provincia di Avellino: insieme ad alcuni complici era stato arrestato per furti d'auto al termine di un inseguimento in macchina. Dopo aver scontato i primi anni ai domiciliari, nei suoi confronti era stato disposto il carcere a causa di alcune violazioni della misura. E lui si era reso irreperibile. I poliziotti lo hanno individuato dopo aver monitorato gli spostamenti dei familiari: all'arrivo degli agenti non ha opposto resistenza ed è stato portato in carcere.