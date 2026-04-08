Una storia di buona sanità arriva da Avellino dove una gravidanza ad alto rischio si è conclusa con la nascita di uno splendido bambino. GIoia grande al Malzoni Research Hospital di viale Italia dove Patrizia, 39 anni, affrontava una gravidanza ad altissimo rischio a causa di una grave patologia polmonare. "Grazie alla competenza del Dr. Raffaele Petta e del suo team di specialisti, ogni fase della gravidanza è stata monitorata con ecografie, controlli pneumologici e valutazioni approfondite.
Il 26 marzo, al Malzoni Research Hospital, la bravura dei medici ha trasformato il rischio in un lieto evento: Luca è nato sano e forte, 3,950 kg di pura gioia!. Un miracolo reso possibile da coraggio, dedizione e competenza medica". Si legge così in un post sulla pagina social della storia clinica di viale Italia, da sempre punto di riferimento per la sanità campana.
Gravidanza ad alto rischio, miracolo alla Malzoni: "Luca è nato sano e forte"
La bravura dei medici ha trasformato il rischio in un lieto evento
Tra coraggio e gioia infinita Patrizia e Raffaele sono diventati genitori
Una storia di buona sanità arriva da Avellino dove una gravidanza ad alto rischio si è conclusa con la nascita di uno splendido bambino. GIoia grande al Malzoni Research Hospital di viale Italia dove Patrizia, 39 anni, affrontava una gravidanza ad altissimo rischio a causa di una grave patologia polmonare. "Grazie alla competenza del Dr. Raffaele Petta e del suo team di specialisti, ogni fase della gravidanza è stata monitorata con ecografie, controlli pneumologici e valutazioni approfondite.