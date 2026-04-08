Gravidanza ad alto rischio, miracolo alla Malzoni: "Luca è nato sano e forte" La bravura dei medici ha trasformato il rischio in un lieto evento

Una storia di buona sanità arriva da Avellino dove una gravidanza ad alto rischio si è conclusa con la nascita di uno splendido bambino. GIoia grande al Malzoni Research Hospital di viale Italia dove Patrizia, 39 anni, affrontava una gravidanza ad altissimo rischio a causa di una grave patologia polmonare. "Grazie alla competenza del Dr. Raffaele Petta e del suo team di specialisti, ogni fase della gravidanza è stata monitorata con ecografie, controlli pneumologici e valutazioni approfondite.

Il 26 marzo, al Malzoni Research Hospital, la bravura dei medici ha trasformato il rischio in un lieto evento: Luca è nato sano e forte, 3,950 kg di pura gioia!. Un miracolo reso possibile da coraggio, dedizione e competenza medica". Si legge così in un post sulla pagina social della storia clinica di viale Italia, da sempre punto di riferimento per la sanità campana.

