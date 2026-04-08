Avellino: incidente stradale, traffico paralizzato in via Francesco Tedesco Presenti anche i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza per prestare soccorso ai feriti

Incidente questa mattina in via Francesco Tedesco, dove due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto, piuttosto violento, ha provocato rallentamenti immediati alla circolazione, fino a bloccare completamente il traffico lungo l’arteria. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

Presenti anche i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza per prestare soccorso ai feriti: al momento non si conoscono nel dettaglio le loro condizioni, ma sono stati assistiti sul posto e, se necessario, trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, causando disagi alla viabilità cittadina nelle ore di punta.