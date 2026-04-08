Avellino: paura in autostrada, tir perde il rimorchio: traffico bloccato Pesanti rallentamenti, lunghe code e disagi per centinaia di automobilisti in transito

Incidente in autostrada nelle prime ore della giornata, subito dopo il casello di Avellino Est, lungo la carreggiata in direzione Bari. Un grosso tir, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il proprio rimorchio mentre era in marcia, creando una situazione di forte pericolo per gli altri automobilisti presenti in quel momento.

Secondo le prime ricostruzioni, il distacco del rimorchio avrebbe provocato momenti di panico tra i veicoli che seguivano, costretti a frenate brusche e manovre improvvise per evitare l’impatto. Nonostante la dinamica potenzialmente molto grave, fortunatamente non si registrano persone ferite. I mezzi coinvolti, tuttavia, hanno riportato danni significativi, in particolare il tir e alcuni veicoli che non sono riusciti a evitare completamente l’ostacolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia stradale, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella regolazione del traffico. La circolazione, infatti, ha subito pesanti rallentamenti fino a bloccarsi completamente, causando lunghe code e disagi per centinaia di automobilisti in transito lungo l’arteria.

Presenti anche i vigili del fuoco con mezzi speciali, necessari per la rimozione del rimorchio e la messa in sicurezza della sede stradale. Le operazioni di sgombero si stanno rivelando particolarmente complesse, sia per le dimensioni del mezzo pesante sia per la posizione in cui si è verificato l’incidente.

Restano ancora da chiarire le cause precise che hanno portato al distacco del rimorchio: non si esclude un guasto meccanico o un cedimento strutturale, ma saranno gli accertamenti delle autorità competenti a fornire risposte definitive nelle prossime ore.