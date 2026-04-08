Ariano: "A Camporeale e Difesa Grande, siamo di nuovo in condizioni disastrate" La denuncia di Carmine Morra

"A meno di 30 giorni dall’intervento, inutile, proposto dall’assessore Toni Labraca, ci ritroviamo di nuovo in condizioni disastrate. Le strade che collegano Difesa Grande a Camporeale, dopo lavori definiti inefficaci, sono tornate rapidamente ad uno stato di grave degrado".

A denunciarlo in una dettagliata nota da Difesa Grande è Carmine Morra

"Le immagini evidenziano chiaramente una carreggiata ormai impraticabile: il manto stradale appare fortemente dissestato, con ghiaia smossa, solchi profondi e tratti pericolosi che mettono a rischio la sicurezza di chi percorre quotidianamente questa via.

Una situazione - secondo Morra - che non solo crea disagi, ma rappresenta un serio pericolo per automobilisti e pedoni.

Particolarmente grave è la difficoltà, per molte famiglie, di accompagnare i propri bambini a scuola in condizioni di sicurezza. Un problema concreto che incide sulla vita quotidiana dei residenti, costretti a fare i conti con una viabilità precaria e priva di adeguate garanzie.

A questo punto - conclude Morra - i cittadini chiedono interventi urgenti e risolutivi, che vadano oltre soluzioni temporanee e inefficaci, per restituire dignità e sicurezza a un’arteria fondamentale del territorio".