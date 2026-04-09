Ariano Irpino, Droga sequestrata in carcere: nove indagati Sono nove i detenuti trovati in possesso della sostanza stupefacente

di Paola Iandolo

Convalidato il sequestro di pochi grammi di droga rinvenuti nelle celle del carcere di Ariano Irpino, nelle disponibilità di alcuni ristretti. L'operazione è stata eseguita due giorni fa, ma il pubblico ministero Nicola D'Angelo del Tribunale di Benevento ha già disposto il decreto di convalida. Sono nove i detenuti iscritti nel registro degli indagati dopo l'operazione eseguita dagli agenti penitenziari in servizio nel carcere del Tricolle che hanno eseguito con successo l'ispezione per scongiurare disordini.

Le perquisizioni

Le perquisizioni sono state eseguite dalla polizia penitenziaria nelle ore notturne con l'ausilio dei cani antidroga che hanno subito fiutato l'hashish tradotto in carcere. I nove detenuti, originari del Napoletano e del Casertano, ai quali viene contestato il possesso di sostanza stupefacente, sono difesi dagli avvocati Michele Ciruolo, Laura Masi, Carlo Brigida, Serena Romano, Danilo De Cecco, Carmela Perone, Carmine Dario Procentese, Antonio Mormile, Ernesto Rosano.