Santo Stefano del Sole: libri in regalo e premi ai neo-laureati Il sindaco Gerardo Santoli punta sui giovani

L’amministrazione comunale di Santo Stefano del Sole, guidata dal sindaco Gerardo Santoli, rilancia il suo impegno a favore della cultura e delle giovani eccellenze del territorio con due iniziative concrete che prenderanno il via nei prossimi giorni.

1. "Libri in regalo": la cultura si muove e cerca casa

La Biblioteca Comunale apre le porte ai cittadini con un’iniziativa dedicata al riuso e alla diffusione della lettura. Per dare una "seconda vita" ai volumi in esubero e ai doppioni, l’Amministrazione ha deciso di donare gratuitamente i libri disponibili a chiunque voglia arricchire la propria libreria personale.

Dove: Biblioteca Comunale.

Quando: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00.

Nota per i cittadini: Si consiglia di portare con sé una shopper per il trasporto dei volumi scelti.

"Vogliamo che la cultura non resti chiusa negli scaffali ma circoli nelle case dei nostri concittadini," dichiara il Sindaco. "È un gesto di sostenibilità e un invito alla lettura per tutte le età."

2. Premio Annuale ai Giovani Laureati

Sabato 11 Aprile, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare di Viale Rimembranza, si terrà la cerimonia di consegna del "Premio Giovani Laureati" dedicato ai residenti che hanno conseguito il titolo accademico nell'anno 2024.

L'evento rappresenta un riconoscimento ufficiale per l'impegno, il sacrificio e il talento dimostrato dai ragazzi di Santo Stefano del Sole, simboli dell'eccellenza e del futuro della comunità.

Il commento del Sindaco Gerardo Santoli

"Queste due iniziative, seppur diverse tra loro, hanno un unico obiettivo: investire sul capitale umano. Da un lato promuoviamo l'accesso libero alla conoscenza tramite la donazione dei libri, dall'altro premiamo il merito di chi, con lo studio, si prepara a diventare la classe dirigente di domani. Il Comune sarà sempre al fianco dei giovani che studiano e producono cultura. Fa piacere evidenziare che il premio ai laureati è nato su iniziativa del gruppo di minoranza subito condivisa e sposata dall'intero consiglio comunale"

L’intera cittadinanza è stata invitata a partecipare alla cerimonia di sabato per sostenere e festeggiare i traguardi dei giovani talenti.