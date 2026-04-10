San Martino, accusati di aver rubato due volte nella stessa abitazione: assolti Non è emerso, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che siano stati loro a compiere i furti

di Paola Iandolo

Accusati di furti in abitazione: sono stati mandati assolti un 35enne e un 29enne del posto. I due erano stati accusati di aver svaligiato per due volte la stessa abitazione. Il giudice in accoglimento delle istanze difensive presentate dall’avvocato Giovanna Coppola, ha emesso sentenza di assoluzione all’esito dell’istruttoria dibattimentale per furto in abitazione aggravato dalla violenza. Reato punito con pene fino a 10 anni di reclusione.

Gli imputati erano accusati, in particolare, di essersi introdotti per ben due volte in una abitazione privata, situata in San Martino Valle Caudina ed aver sottratto, con violenza, tutti gli oggetti presenti all’interno della stessa. Ebbene, all’esito dell’istruttoria è stata ritenuta insussistente la prova nei confronti dei due giovani. Non è emerso con assoluta certezza che a compiere i furti siano stati i giovani trascinati a processo. Dunque i giudici non hanno potuto far altro che mettere la sentenza con la formula assolutoria.