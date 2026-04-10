Avellino: Daffara, Milani e Sgarbi fuori per infortunio. Torna Favilli Sorprese in negativo dalla rifinitura per i biancoverdi verso la sfida con il Catanzaro

Andrea Favilli torna tra i convocati dell'Avellino dopo 77 giorni, ma c'è lo stop per Giovanni Daffara. Trauma muscolo dorsale per l'estremo difensore dei lupi che salta la sfida con il Catanzaro, in programma domani (ore 17.15) al "Partenio-Lombardi". In porta ci sarà uno tra Antony Iannarilli, titolare in avvio di stagione e decisivo nella promozione firmata nella scorsa stagione, e Jacopo Sassi, acquistato dall'Avellino nella sessione invernale. Da venerdì 23 gennaio, vigilia di Spezia-Avellino, a oggi: riecco il nome di Favilli nell'elenco dei calciatori biancoverdi a disposizione per una gara ufficiale. Il toscano è nel gruppo guidato da Davide Ballardini al pari di Luca D'Andrea. Out, invece, con Daffara anche Alessandro Milani (trauma al calcagno sinistro), Lorenzo Sgarbi (distorsione alla caviglia sinistra) e il lungodegente Filippo Reale (recupero dalla lesione al muscolo soleo di sinistra). Armando Izzo sconterà il turno di squalifica determinato dal rosso rimediato a Palermo.

I calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 44 Simic, 45 Pane, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 94 Insigne, 99 Favilli