Cervinara, accusato di minacce gravi: assolto il professore Cioffi Ad emettere la sentenza di assoluzione il giudice Lucio Galeota

di Paola Iandolo

Il professore Ugo Cioffi è stato assolto dalle accuse di minacce gravi. Si chiude con una sentenza di assoluzione piena la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il noto medico e ricercatore, Professore Ugo Cioffi. Stamane il giudice Lucio Galeota del Tribunale di Avellino, accogliendo integralmente le tesi della difesa rappresentata dall'avvocato Michele Florimo, ha pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p. perché “il fatto non sussiste”. L’accusa riguardava presunte minacce gravi (ex art. 612, comma 2 c.p.) che il Professore avrebbe rivolto a una vicina di casa nel settembre 2024. Un’imputazione che fin da subito era apparsa in totale contrasto con la caratura morale e professionale dell’imputato, luminare della medicina molto stimato nella comunità di Cervinara e nel panorama accademico.

La tesi difensiva

La strategia portata avanti dall’avvocato Michele Florimo è riuscita a scardinare pezzo dopo pezzo l’impianto accusatorio, dimostrandone l’inconsistenza logica e fattuale. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è stata dimostrata l'inattendibilità della versione fornita dalla querelante, ma anche l’impossibilità fisica della condotta contestata. Al tempo dei fatti, il Prof. Cioffi era convalescente per serie ferite riportate a una mano a seguito di un’aggressione subita, condizione che rendeva impossibile compiere i gesti descritti in querela.

Dichiarazione dell’avvocato Michele Florimo

“Siamo profondamente soddisfatti per questo esito che restituisce onore e serenità a un uomo e a un professionista del calibro del Professore Cioffi. La sentenza di oggi conferma che l’impianto accusatorio era privo di fondamenta solide. Giustizia è stata fatta, chiarendo una volta per tutte che il mio assistito è stato vittima di una ricostruzione dei fatti totalmente distorta”.Fondamentale è stata la deposizione del Professore Cioffi, che è stato ascoltato su richiesta del suo difensore, il quale ha smentito ogni episodio di violenza verbale, tratteggiando invece un clima di ingiustificata ostilità da parte della denunciante nei confronti suoi e della sua famiglia. Con questa sentenza cala il sipario su una vicenda che aveva incrinato l’integrita’ morale del Professore Cioffi, confermando la totale estraneità del noto ricercatore a qualsiasi condotta illecita.