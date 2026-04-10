Aggressione a Malinconico, il questore Picone: ore contate per i responsabili Il questore in occasione della festa della polizia

"I cittadini devono sentirsi sicuri rispetto a un territorio che è ben controllato", sono le parole del questore di Avellino, Pasquale Picone, in occasione del 174esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Questa mattina il capo della polizia di via Palatucci, insieme al prefetto Rossana Riflesso, ha deposto una corona d'alloro in memoria dei caduti della polizia. Ma è stata anche occasione per fare un bilancio delle attività della polizia.

Reati in calo

Il dato generale evidenzia una diminuzione dei delitti consumati negli ultimi tre anni, a fronte di un rafforzamento dell’azione di contrasto. Le persone denunciate sono state 864, contro le 691 del 2023. In crescita anche arresti e fermi, passati da 68 nel 2023 a 157 nel 2025. Aumentano anche i controlli sul territorio: oltre 100mila le persone controllate nel 2025 e quasi 50mila i veicoli sottoposti a verifica. Tra gli elementi evidenziati positivamente da Picone anche il dato relativo all’usura: nel 2025 si registra una denuncia, mentre nei due anni precedenti non se ne contavano. Un segnale che, secondo il questore, testimonia una maggiore fiducia dei cittadini nelle forze di polizia per far emergere un fenomeno troppo sommerso. Particolare attenzione è stata riservata anche agli strumenti di prevenzione. Sono stati infatti 86 gli ammonimenti emessi, misura ritenuta fondamentale nel contrasto a violenza domestica, stalking e revenge porn.

Aggressione a Malinconico, indagini in corso

Poi un passaggio sugli episodi recenti. Il pestaggio in un supermercato di via Tagliamento ai danni dell'architetto Nello Malinconico. "Le indagini sono in corso, coordinate dall'autorità giudiziaria e gli sviluppi saranno comunicati nelle sedi opportune. I responsabili saranno identificati, come sono stati identificati gli autori degli altri fatti di cronaca avvenuti in città.

La collaborazione dei cittadini

"Avellino e la sua provincia non sono province omertose. Tocca a noi, forze dell'ordine, infondere fiducia. Lo stiamo facendo e stiamo ottenendo dei risultati".