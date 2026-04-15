Nuovo Clan Partenio, le condanne diventano definitive: rigettati tutti i ricorsi I giudici della Suprema Corte hanno respinto tutte le argomentazioni dei legali

di Paola Iandolo

Nuovo Clan Partenio: rigettati tutti i ricorsi nel terzo e ultimo grado di giudizio per i presunti componenti del sodalizio criminale operativo in Irpinia. Al centro del procedimento aperto davanti ai giudici della Suprema si è discusso delle condanne inflitte in secondo grado dai giudici della Corte di Appello. Condanne che con il pronunciamento dei giudici della Suprema Corte, ora sono diventate definitive. Accolto solo il ricorso di Giovanni Volpe per il trattamento sanzionatorio.

Le richieste del Pg

Del resto già il procuratore generale - nella precedente udienza - era stato chiesto l'inammissibilità dei ricorsi per Diego Bocciero, Giuliana Brogna, Giuseppe Durante e Sabino Mariano. Per Giovanni Volpe era stato chiesto l'annullamento della condanna limitatamente al trattamento sanzionatorio. Per tutti gli altri, sedici imputati,aveva chiesto il rigetto dei ricorsi presentati dai loro legali.

I comuni costituiti

I Comuni di Avellino, Monteforte Irpino e Mercogliano saranno parte civile contro gli imputati, considerati i componenti del Nuovo Clan Partenio. A rappresentare il comune di Avellino, l'avvocato Carmine Foreste, quello di Mercogliano l'avvocato Nello Pizza e quello di Monteforte Irpino, l'avvocato Antonio Rapolla. I giudici della Corte di Appello di Napoli nel giugno del 2025 hanno confermato le condanne per i presunti vertici del sodalizio criminale capeggiato dai fratelli Galdieri e riformato la sentenza di primo grado emessa nel luglio 2023 per i presunti sodali.

Ricordiamo le condanne inflitte in Appello che ora sono state confermate in Cassazione

Franco Ambrosone (libero) da 2 anni e 6 mesi ad 1 anno sei mesi, concesse le circostanze attenunate generiche e il beneficio della pena sospesa

Diego Bocciero da 20 anni di reclusione a 19 anni e 10 mesi di reclusione e 19mila euro di multa

Giuliana Brogna da 4 anni e 6 mesi a 3 anni di reclusione e 6mila euro di multa

Martino De Fazio da 2 anni e sei mesi confermata

Carlo Dello Russo da 24anni e 9 mesi a 24 e 7 mesi di reclusione

Luigi De Simone da13 anni e 9 mesi a 13 anni di reclusione e 7 mila euro di multa

Giuseppe Durante da 16 anni a 15 e 10 mesi di reclusione

Nicola Galdieri da 21 anni - confermata in Appello e in Cassazione

Pasquale Galdieri da 25 anni - confermata in Appello e in Cassazione

Angelo Genito da 19 anni e 3 mesi a 18 anni ee mesi 6 di reclusione e 16 mila

Sabino Mariano da 4 anni a 2 anni 6 mesi di multa a 2 anni e mesi 6 di reclusione

Antonio Matarazzo da 14 anni di reclusione a 13 anni e mesi 6 di reclusione

Giuseppe Moscatiello da 13 anni e 9 mesi a 7 anni di reclusione e 7 mila euro di multa

Ernesto Nigro da 17 anni - confermata

Giuseppina Nigro da 14anni e 6 mesi a 13 anni e 6 mesi di reclusione e 8 mila multa

Ludovico Nittolo da 14 anni a 13 anni e 11 mesi di 10mila di multa

Mario Rosania da 13 anni e 6 mesi a 7 anni e 9 mesi 8 di multa

Antonio Taccone da 15 anni a 14 anni e 4 mesi di reclusione

Carmine Valente (detto Caramella) da 21 anni a 15 anni di reclusione

Giovanni Volpe (libero) da 9 anni e 9 mesi - confermata

Renato Freda da 14 anni a 13 anni di reclusione