Solimine: "Non siamo stati capaci di proteggerti, perdonaci Madre Santa" "Quell’oro era la storia di Trevico custodito per millenni e oggi trafugato in un attimo"

a cura di

Gianni Vigoroso

mercoledì 15 aprile 2026 alle 16:30



La triste notizie dell'oro trafugato nella chiesa madre a Trevico...