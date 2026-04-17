Campo largo: condivisa la candidatura di Pizza: si lavora per nuove alleanze Definita l'intesa ieri sera nella riunione nella sede del pd

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del quadro politico in vista della presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Al termine del confronto, c’è stata un’ampia condivisione circa la proposta di candidatura a sindaco di Avellino di Nello Pizza, avanzata dal segretario provinciale del Pd, Marco Alaia, con l’obiettivo di proseguire lungo il percorso politico unitario avviato già da diverse settimane e che veda insieme tutte le forze che si riconoscono in una coalizione democratica e progressista.

Nel corso della riunione è stato inoltre ribadito l’obiettivo di allargare ulteriormente il perimetro della coalizione, coinvolgendo associazioni civiche e realtà del territorio che afferiscono all’area del centrosinistra.

Nello specifico hanno espresso adesione all’indicazione di Pizza candidato sindaco il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, il Partito Socialista Italiano, Noi di Centro e Avellino Prende Parte (APP).

Alleanza Verdi Sinistra ha richiesto un ulteriore momento di riflessione prima di assumere una decisione definitiva in merito al sostegno alla candidatura di Nello Pizza. Una esigenza che è stata condivisa dal tavolo con l’auspicio che si possa proseguire in maniera unitaria e coesa nella direzione di dare ad Avellino un’amministrazione comunale che sia finalmente all’altezza delle sfide che l’attendono.