Benigni candidato, confronto a cena con il Ministro: entro domani si decide Ieri sera la cena con la presenza dell'avvocato Dino Preziosi

Si sono incontrati a cena, ieri sera ad Avellino, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il presidente dell'ordine degli avvocati Fabio Benigni, per parlare della possibile candidatura a sindaco del numero uno degli avvocati del foro avellinese, per le comunali ad Avellino di maggio.

Piantedosi in Irpinia per l'incontro istituzionale

Una cena per confrontarsi e sciogliere il nodo della possibile candidatura di Benigni in occasione della presenza in Irpinia di Piantedosi per il vertice trilaterale tra Italia, Francia e Germania, promosso dal numero uno del dicastero dell’Interno e incentrato sui temi della sicurezza, dell’immigrazione e della cooperazione europea, dossier già al centro di precedenti confronti tra i partner dell’Unione.

Le alleanze

Il centrodestra, orfano di Forza Italia, prova a fare quadrato su Fabio Benigni. In tarda serata il summit con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Un nome che, secondo i beninformati, trovarebbe d'accordo molti esponenti dei partiti . Un particolare non da poco, per riuscire a ricompattare le forze in vista di una sfida che vede Forza Italia al fianco della ex sindaca Laura Nargi.

Benigni, la proposta

Se il presidente dell'Ordine degli avvocati rinunciasse all'investitura, sarebbe pronto a candidarsi a sindaco il segretario cittadino di FdI, Modestino Iandoli. Semplici rumors trapelati dagli ambienti di centrodestra, che prova a compattare le fila e convergere su Benigni.Benigni, secondo quanto trapela, intenderebbe rivolgersi direttamente all'elettorato di centrodestra e alle «migliori energie della città». Un appello che oltre che ai partiti e si rivolge direttamente agli elettori.

La candidatura

In più interviste, rilasciate negli scorsi giorni, l'avvocato Benigni aveva confermato la sua disponibilità, dopo una verifica attenta su alleanze nel centrodestra spiegando come "non si possa circoscrivere tutto soltanto intorno alla scelta del nome, perchè bisogna anche iniziare a dare ai cittadini delle risposte su quello che si vuole fare concretamente per Avellino: «Credo sia giusto anche iniziare a parlare di programmi e di iniziative per la città, perchè il dibattito naturalmente non si puo` limitare a quelli che sono i possibili candidati - aveva dichiarato . Oramai manca poco rispetto all'appuntamento elettorale ed è arrivato il momento di dare delle risposte agli elettori. L'ho già dichiarato e lo ribadisco: valorizzare lo spirito di appartenenza dovrebbe essere una delle priorita` anche per consentire che Avellino possa raggiungere degli obiettivi importanti. E dico questo a prescindere da chi coprirà la carica apicale, è un discorso che faccio da cittadino».