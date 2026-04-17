Trevico: nessuna traccia della corona e dell'oro votivo dopo il clamoroso furto Vicenda finita sotto i riflettori nazionali e intanto proseguono le indagini dei carabinieri

Nessuna traccia dell'antica e preziosissima corona della Madonna della Libera, del calice e degli oltre dieci chili di oro votivo all'interno della cassaforte, portata via a mano, da sei malviventi dall'accento misto italiano e straniero. Un furto ignobile che ferito profondamente la comunità di Trevico.

I rintocchi del campanile sulla chiesa Madre, scandiscono il dolore che appartiene ad un'intera comunità. Un pomeriggio intenso quello di ieri in paese. Dal consiglio comunale a cui ha partecipato anche il parroco don Claudio Lettieri, rimasto scosso dopo l'accaduto, ecco il suo intervento, clicca qui per ascoltarlo, è emerso un chiaro messaggio, quello di essere uniti dopo questa inaspettata sciagura.

Ed è ciò che ha sostenuto anche il sindaco Nicolino Rossi nel suo intervento, il quale confida nel grande lavoro delle forze dell'ordine, affinchè si possa fare piena luce, accertando le responsabilità.

Vicenda finita sotto i riflettori nazionali grazie al collegamento puntuale dell'inviata Rai della nota trasmissione "La Vita in diretta", Tatiana Bellizzi che anche oggi sarà presente in paese. Presente davanti all'ingresso della chiesa una pattuglia dei carabinieri. Le indagini proseguono. Chi ha agito è andato dritto verso il luogo in cui era posizionata la cassaforte di fronte ad un biliardino. Conosceva molto bene quel locale parrocchiale e non si esclude che in qualche modo abbia potuto visitarlo prima.