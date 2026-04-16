Toni La Braca: "I risultati arrivano con l'impegno quotidiano e la passione" "Insieme a Roberto Cardinale sindaco, per continuare a costruire il futuro della nostra città"

"Cinque anni fa è iniziato un percorso fatto di impegno, presenza e risultati concreti. Un cammino costruito giorno dopo giorno, ascoltando le persone e lavorando con serietà per il bene della nostra comunità.

In questi anni abbiamo scelto il dialogo, la collaborazione e il confronto, sostenendo un progetto condiviso capace di unire energie e competenze al servizio della città.

Oggi, in vista delle elezioni amministrative, quello stesso spirito unitario e costruttivo si rinnova con ancora più forza. Per questo annuncio la mia candidatura al fianco di Roberto Cardinale sindaco".

E' quanto afferma l'assessore Toni La Braca.

"È una scelta di continuità, perché il lavoro avviato merita di andare avanti. È una scelta di coerenza, perché ho sempre creduto nei valori, nelle idee e nel metodo che ci hanno guidato fin qui.

È una scelta concreta, perché in questi anni abbiamo dimostrato con i fatti che i risultati arrivano con l’impegno quotidiano.

Molto è stato fatto, tanto resta ancora da realizzare. Per questo metto ancora una volta entusiasmo, passione e disponibilità al servizio della nostra comunità. Insieme a Roberto Cardinale sindaco, per continuare a costruire il futuro della nostra città".