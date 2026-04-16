Da Ariano Irpino alla storica grotta di San Michele Arcangelo E' la tradizione che si rinnova

Da Ariano Irpino alla storica e suggestiva grotta di San Michele Arcangelo. Si rinnova anche quest'anno la tradizione del pellegrinaggio degli arianesi grazie alla spinta di Michele Dotolo, ideatore dell'iniziativa consolidatasi negli anni, fino a diventare uno degli appuntamenti più sentiti da pellegrini e devoti come avviene per la Madonna Incoronata di Foggia apparsa nel lontano 1001 all'allora conte di Ariano e al pastore Strazzacappa.

Un itinerario di fede che abbraccia l'Irpinia e la Puglia. La partenza per Monte Sant'Angelo è fissata per sabato 25 aprile, dinanzi alla grande croce di Cardito.

Un pellegrinaggio, molto sentito e dedicato anche quest'anno al compianto Giovanni Orsogna (nella foto sull'altare in uno dei suoi tanti viaggi verso la terra del Gargano), anima pulsante di queste iniziative, il quale aveva approfondito attraverso ricerche meticolose anche il legame storico tra gli arianesi e San Michele Arcangelo e il cui ricordo resterà indelebile.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare Michele Dotolo al numero 3939301839.