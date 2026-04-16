Ariano, centro storico e futuro urbano: l'analisi di Antonio Santosuosso Evento promosso dall'assessorato all'urbanistica del comune di Ariano Irpino

"Oggi abbiamo partecipato con entusiasmo come collegio all’evento "Ariano Irpino, centro storico e futuro urbano”, patrocinato dal nostro ordine e dagli altri ordini professionali!

Durante l’iniziativa, abbiamo contribuito alle linee guida dei tavoli di progettazione partecipata per il Pua del centro storico, un processo fondamentale per il rilancio e il recupero del nostro patrimonio urbano.

Insieme agli altri ordini, abbiamo condiviso osservazioni importanti che sono state subito recepite dall’ufficio di piano, contribuendo a definire linee guida pratiche e realizzabili.

Nel mio intervento - afferma Antonio Santosuosso presidente del collegio dei geometri di Avellino - ho voluto evidenziare come a volte, con semplicità e rispetto per il costruito, si possano fare interventi di ripristino efficaci, senza creare problemi o essere invasivi.

Restituire il valore di edifici e spazi storici, senza trascurare la sicurezza sismica e altre criticità, è possibile e fondamentale.

Questo approccio, nel contesto del Pua, permette di risolvere criticità che negli anni hanno creato problemi di uniformità tra i quartieri, grazie a un metodo più coordinato e condiviso.

Infine, ho sottolineato l’assoluta necessità di stipulare un protocollo d’intesa con l’agenzia territorio-catasto per uniformare le mappe del centro storico, in particolare il foglio 79. Sicuramente di questo se ne occuperà la futura amministrazione, noi continueremo a far sentire la nostra voce: questa operazione è strategica e deve andare avanti, migliorata e non trascurata.