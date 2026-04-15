Insieme per Ariano: "Mario Ferrante è il candidato sindaco più autentico" "Riteniamo doveroso, nel ricordo del fondatore, rilanciare la storica lista civica"

"Cari concittadini, amici, vi scriviamo perché avvertiamo, mai come ora, il dovere morale di pianificare il futuro di Ariano, la nostra città, attraverso un progetto politico ambizioso, autorevole e fortemente responsabile. Seppur nuova, come compagine direttiva, vantiamo una pregressa amicizia e una sinergia di intenti ed ideali da cui partiamo per inaugurare un laboratorio politico necessario alla comunità.

Riteniamo doveroso, nel ricordo del fondatore, rilanciare la storica lista civica “Insieme per Ariano”, che celebra 35 anni di storia politica ed amministrativa. Possiamo asserire, con un pizzico di vanto, che abbiamo contribuito alla realizzazione di processi che si sono rivelati vincenti per la società culturale, imprenditoriale, commerciale ed economica del Tricolle.

Oggi ci ritroviamo quali imprenditori, professionisti e rappresentanti della società civile, in un gruppo eterogeneo che sta promuovendo iniziative di confronto finalizzate ad una prima fase di ascolto, con l’obiettivo di delineare la giusta strada da percorrere. Scelte necessarie ed improrogabili non possono più essere disattese e le sfide che ci attendono rischiano di non vederci protagonisti perché indietro con la realizzazione di infrastrutture e programmi strategici per lo sviluppo dell’intera area. Pertanto, sembra non esserci più tempo, occorre individuare i profili idonei a costruire una nuova governance politica, facendo appello ad energie competenti e di straordinaria visione.

Mario Ferrante è il candidato sindaco più autentico in questo momento storico, figura tecnica di elevato spessore manageriale, uomo di equilibrio e sobrietà, collante tra istituzioni e cittadini.

Questo è quanto deliberato nell’ultimo incontro pre-elettorale, con grande senso di responsabilità e determinazione, i presenti hanno delineato una scelta corale alla composizione di un programma partecipato, aperto alla città, senza preclusioni di carattere strumentale. Un laboratorio collegiale, di ampia prospettiva, un connubio di idee che elaborino un progetto originale, fuori dagli schemi e di grande valore per il Tricolle, con l’obiettivo di ridargli la giusta identità.

Il Gruppo Insieme per Ariano apre le porte a tutti coloro pronti ad affrontare le sfide che attendono la città, a partire dalla prossima, imminente, tornata elettorale; forze civiche, associazioni di categoria, scuole di pensiero, auspicando unità di intenti per un disegno comune e bello come la nostra terra. Ariano c’è … insieme".