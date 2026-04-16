Don Claudio: "Chiamatemi, verrò io a ritirare l'oro in qualsiasi posto" L'appello del parroco di Trevico agli autori del furto

"Avete cancellato senza scrupoli, un pezzo della nostra storia. C'è un'intera comunità e un territorio che sta piangendo dopo questo ignobile gesto.

Prendetevi l'oro, quello che volete ma in quella cassaforte c'è una corona della Madonna della Libera e un calice a cui siamo tutti molto legati. E' il sudore di tutti i cittadini di Trevico e della Baronia".

E' l'appello del parroco di Trevico don Claudio Lettieri dopo l'incredibile furto avvenuto nei locali parrocchiali della chiesa madre. Il suo è un appello diretto agli autori del gesto.

"Chiamatemi anche in forma anonima al numero 3384191208, verrò io da solo, personalmente in qualsiasi posto a ritirare l'oro. Sappiate che sarete presto individuati. Pentitevi e tornate sui vostri passi, restituendo ciò che avete portato via dal cuore di ognuno di noi".

E intanto nella chiesa Cattedrale, che ieri ha ricevuto la visita del vescovo Sergio Melillo, si continua a pregare:

O Madonna della Libera,

Madre che proteggi il tuo popolo e custodisci i cuori feriti,

guarda la nostra amarezza e il dolore di Trevico.

A te affidiamo questa ferita profonda,

a te consegniamo l’ingiustizia subita.

Fa’ che la verità venga alla luce,

che chi ha sbagliato trovi la coscienza del proprio gesto,

e che la giustizia degli uomini compia il suo corso.

Dona forza alla tua comunità,

unisci i cuori nella fede,

e non permettere che il male spenga ciò che da secoli ci tiene uniti.

Sotto il tuo mantello troviamo rifugio,

e da te impariamo che il bene, alla fine, è sempre più forte.

Amen

Le indagini dei carabinieri intanto, sarebbero a buon punto e sembrerebbe con possibili sviluppi positivi nelle prossime ore.