Don Claudio: "Chiamatemi, verrò io a ritirare l'oro in qualsiasi posto"

L'appello del parroco di Trevico agli autori del furto

don claudio chiamatemi verro io a ritirare l oro in qualsiasi posto

L'appello del parroco di Trevico don Claudio Lettieri dopo l'incredibile furto avvenuto nei locali parrocchiali della chiesa madre...

Trevico.  

"Avete cancellato senza scrupoli, un pezzo della nostra storia. C'è un'intera comunità e un territorio che sta piangendo dopo questo ignobile gesto.

Prendetevi l'oro, quello che volete ma in quella cassaforte c'è una corona della Madonna della Libera e un calice a cui siamo tutti molto legati. E' il sudore di tutti i cittadini di Trevico e della Baronia".

E' l'appello del parroco di Trevico don Claudio Lettieri dopo l'incredibile furto avvenuto nei locali parrocchiali della chiesa madre. Il suo è un appello diretto agli autori del gesto.

"Chiamatemi anche in forma anonima al numero 3384191208, verrò io da solo, personalmente in qualsiasi posto a ritirare l'oro. Sappiate che sarete presto individuati. Pentitevi e tornate sui vostri passi, restituendo ciò che avete portato via dal cuore di ognuno di noi".

E intanto nella chiesa Cattedrale, che ieri ha ricevuto la visita del vescovo Sergio Melillo, si continua a pregare: 

O Madonna della Libera,
Madre che proteggi il tuo popolo e custodisci i cuori feriti,
guarda la nostra amarezza e il dolore di Trevico.
A te affidiamo questa ferita profonda,
a te consegniamo l’ingiustizia subita.
Fa’ che la verità venga alla luce,
che chi ha sbagliato trovi la coscienza del proprio gesto,
e che la giustizia degli uomini compia il suo corso.
Dona forza alla tua comunità,
unisci i cuori nella fede,
e non permettere che il male spenga ciò che da secoli ci tiene uniti.
Sotto il tuo mantello troviamo rifugio,
e da te impariamo che il bene, alla fine, è sempre più forte.
Amen

Le indagini dei carabinieri intanto, sarebbero a buon punto e sembrerebbe con possibili sviluppi positivi nelle prossime ore.

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