L'arbitro di Mantova-Avellino: ha già diretto tre gare dei lupi in stagione Sabato (ore 15) il match della trentacinquesima giornata di Serie B

La gara Mantova-Avellino, valida per la trentacinquesima giornata di Serie B e in programma sabato (ore 15) al "Danilo Martelli - Pata Stadium", sarà diretta da Andrea Calzavara della sezione di Varese con Pasquale Capaldo della sezione di Napoli e Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore assistenti e Davide Galiffi della sezione di Alghero quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Antonio Giua della sezione di Olbia con Marco Monaldi della sezione di Macerata AVAR.

Irpini mai vincenti nei 6 match diretti da Calzavara

Calzavara ha già arbitrato tre gare dell'Avellino in stagione: Pescara-Avellino 1-1 del 28 ottobre, Catanzaro-Avellino 1-0 del 13 dicembre e Avellino-Pescara 0-1 del 15 febbraio. Lupi mai vincenti con il fischietto lombardo: in Serie C Picerno-Avellino 2-0 del 26 novembre 2023, Benevento-Avellino 2-2 del 17 novembre 2024 e Foggia-Avellino 1-0 dell'8 febbraio 2025. Sono quattro i precedenti con Calzavara per il Mantova: due vittorie, un pareggio e una sconfitta. In stagione il 2-1 Juve Stabia sui virgiliani e il 2-1 dei biancorossi a Padova.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Trentacinquesima Giornata

Sampdoria-Monza: Manganiello

Bari-Venezia: Dionisi

Mantova-Avellino: Calzavara

Modena-Frosinone: Ayroldi

Spezia-Sudtirol: Abisso

Palermo-Cesena: Collu

Juve Stabia-Catanzaro: Turrini

Carrarese-Pescara: Pezzuto

Padova-Reggiana: Mucera

Empoli-Virtus Entella: Marinelli