Mirabella Eclano: "Questa è la luce della cultura che vogliamo tenere accesa" Proficuo e dinamico scambio interculturale tra studenti italiani e stranieri

"In questi giorni la città di Mirabella Eclano ha avuto il piacere di ospitare, per un proficuo e dinamico scambio interculturale, gli studenti dei licei classico, scientifico e linguistico dell'Istituto superiore Aeclanum, gli studenti del liceo artistico di Ariano Irpino e una delegazione di studenti spagnoli dell'Ies Jiménez De Quesada di Granada".

A darme notizia è l'amministrazione comunale di Mirabella Eclano

"Gli studenti, animati da curiosità e passione, sono giunti da noi nell'ambito di un progetto Erasmus. Hanno visitato in mattinata il parco archeologico di Aeclanum e nel pomeriggio il museo del Carro, quello dei Misteri, la chiesa di San Francesco e la chiesa di Santa Maria Maggiore.

Questa è la luce della cultura che vogliamo tenere accesa nella nostra comunità e trasmettere come vera eredità di progresso alle nuove generazioni".