"Suo figlio è in fin di vita, siamo i carabinieri: è una truffa" Ecco che cosa è accaduto stamane nel piano di zona ad Ariano Irpino

"Suo figlio è in fin di vita, siamo i carabinieri, non vi spaventate ora veniamo a prendervi noi a casa".

Una telefonata di quelle che gelano il cuore quella ricevuta da una donna stamane nel popoloso Piano di Zona ad Ariano Irpino.

Era sola in casa, suo marito momentaneamente fuori. Il figlio in questione che fortunatamente sta bene e lo ringraziamo per averci informato di questo increscioso episodio, vive per motivi di lavoro a Milano. E' ripartito da pochissimo tempo.

La donna nonostante il comprensibile spavento e lo stato di agitazione, dopo una serie di tentativi non riusciti essendo nel frattempo l'utenza telefonica di casa bloccata dalla conversazione fasulla è riuscita a contattare un altro dei suoi figli, il quale a sua volta ha immediatamente formulato il 112.

I carabinieri erano nelle vicinanze, hanno subito cinturato la zona bloccando il quartiere in entrata e uscita.

Le truffe sono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane, lasciando in loro dei segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere stati raggirati. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.

Da qui l'appello alla prudenza e a seguire alcuni consigli importanti da parte dei carabinieri:

TRUFFA DEI FINTI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL’ORDINE

Una telefonata di un finto appartenente alle Forze dell’Ordine o di un finto avvocato fa credere alla vittima che un proprio parente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale o che sia stato arrestato. Alla vittima verrà richiesta una somma di denaro a titolo di corrispettivo per fornire assistenza sanitaria o legale alla persona cara in difficoltà. Se la persona truffata accetta, l’interlocutore comunica che di lì a breve un assistente o un Carabiniere in borghese si recherà presso l’abitazione per ritirare il denaro contante.



CONSIGLI:

- Diffida delle apparenze

- Non aprire mai la porta agli sconosciuti

- Non fidarti del solo tesserino di riconoscimento: non basta!

- Ricorda che le Forze dell’Ordine non chiedono mai denaro per assistere i cittadini

TRUFFA DEL FINTO NIPOTE



I truffatori chiamano la vittima al telefono, iniziando la conversazione con frasi trabocchetto come “Indovina un po’ chi parla!” o “Zia/o, ti ricordi di me?”. In questo modo cercano di cogliere il nome di un parente o di un conoscente. Fingendo di essere questa persona, raccontano di aver urgente bisogno di denaro per gravi motivi, ma che non sono in grado di passare a ritirare i soldi. Se la vittima accetta, l’interlocutore comunica che di lì a breve un amico si recherà presso l’abitazione a ritirare la somma o invita la vittima a fare un bonifico sul proprio conto.



CONSIGLI:

- Diffida delle apparenze

- Non aprire mai la porta agli sconosciuti

- Non fidarti del solo tesserino di riconoscimento: non basta!

- Limitate la confidenza al telefono: in caso di persone che si presentano come parenti e vi chiedono denaro, prendete tempo e chiamate il numero unico di emergenza 112 o un parente