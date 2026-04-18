Mantova-Avellino 0-2: tabellino e voti dei lupi, colpo salvezza al "Martelli" Missori e Favilli per la vittoria biancoverde, Iannarilli prezioso nel primo tempo e sull'1-0

L'Avellino vince a Mantova con i gol di Missori al 63' e di Favilli al minuto 86. Finale di 2-0 per i lupi al "Martelli" e colpo salvezza. In attesa di tutti i risultati del trentacinquesimo turno, con le ultime gare in calendario, i lupi firmano l'ulteriore allungo per la conferma in Cadetteria. Iannarilli risulta protagonista anche a Mantova con due ottimi interventi nel primo tempo. Nella ripresa i cambi di Ballardini generano un nuovo equilibrio e due subentrati vanno a bersaglio. Missori strappa e conclude verso lo specchio sorprendendo Bardi al 18' della ripresa. Iannarilli chiude bene sul tentativo di Buso sull'1-0 biancoverde. Nel finale Favilli completa l'opera sul recupero di Izzo. La punta centrale si accentra e scarica un mancino splendido sotto l'incrocio.

Il tabellino

Serie B

Trentacinquesima Giornata

Mantova-Avellino 0-2

Marcatori: 18' st Missori, 41' st Favilli

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Dembelé, Cella, Castellini (31' st Marras); Maggioni (13' st Radaelli), Wieser (36' st Falletti), Kouda, Benaissa; Bragantini, Ruocco (13' st Ruocco); Mancuso. All. Modesto. A disp. Andrenacci, Vukovic, Chysopoulos, Caprin, Marai, Paoletti, Zuccon

Avellino (4-3-2-1): Iannarilli 7,5; Cancellotti 6,5, Simic 6,5, Izzo 6,5, Fontanarosa 6 (1' st Missori 7,5); Palumbo 6 (30' st Besaggio 6), Palmiero 6,5, Sounas 6; Biasci 5,5 (1' st Enrici 6,5), Russo 5,5 (30' st Tutino 6); Patierno 5,5 (23' st Favilli 7,5). All. Ballardini 7,5. A disp. Daffara, Sala, Pandolfi, Kumi, Armellino, Le Borgne, Insigne

Arbitro: Calzavara

Ammonito: Dembelé (M)

Assistenti: Capaldo e Pascarella

Quarto ufficiale: Galiffi

VAR e AVAR: Giua e Monaldi

Recupero: 1' pt, 5' st