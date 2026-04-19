Incendio in un'abitazione a Mugnano del Cardinale Intervento dei Vigili del Fuoco per l'estinzione del rogo e la messa in sicurezza dell'area

Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti nel comune di Mugnano del Cardinale, in via Montevergine, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. L’intervento ha visto l’impiego di un’autopompa serbatoio, un’autobotte pompa e un ulteriore modulo antincendio.

Non si registrano danni a persone né ulteriori danni a cose

All’arrivo delle squadre sul posto, l’incendio si presentava in fase avanzata, con fiamme generalizzate, ma circoscritte al piano terra dell’immobile. I Vigili del Fuoco hanno avviato l'operazione di spegnimento con il controllo e la successiva estinzione del rogo. È stata avviata, poi, la bonifica dei locali interessati e la messa in sicurezza dell’area. Al momento dell’evento i proprietari erano assenti. Non si registrano danni a persone né ulteriori danni a cose. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Baiano.