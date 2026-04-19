Circolo PD Aldo Moro: "Sosterremo Pizza con tutte le nostre forze" "Le dimissioni di Gengaro, nell'auspicio che vengano respinte, sono risultate decisive"

"L'area Schlein è stata testardamente unitaria per costruire il campo largo ad Avellino. Perfino le dimissioni di Antonio Gengaro, nell'auspicio che la Direzione le respinga, sono risultate decisive per recuperare le associazioni progressiste e AVS nell'alleanza": ecco quanto sottolineato, tramite nota ufficiale, dal Circolo PD "Aldo Moro" di Avellino.

"Impegnati ad offrire un futuro migliore"

"Sosterremo il nostro candidato sindaco Nello Pizza, politico e professionista di grande valore, con tutte le nostre forze, perchè siamo impegnati ad offrire un futuro migliore alla nostra comunità".