Circolo PD Aldo Moro: "Sosterremo Pizza con tutte le nostre forze"

"Le dimissioni di Gengaro, nell'auspicio che vengano respinte, sono risultate decisive"

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Avellino.  

"L'area Schlein è stata testardamente unitaria per costruire il campo largo ad Avellino. Perfino le dimissioni di Antonio Gengaro, nell'auspicio che la Direzione le respinga, sono risultate decisive per recuperare le associazioni progressiste e AVS nell'alleanza": ecco quanto sottolineato, tramite nota ufficiale, dal Circolo PD "Aldo Moro" di Avellino.

"Impegnati ad offrire un futuro migliore"

"Sosterremo il nostro candidato sindaco Nello Pizza, politico e professionista di grande valore, con tutte le nostre forze, perchè siamo impegnati ad offrire un futuro migliore alla nostra comunità".

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