Leone Melillo: ad Avellino intesa programmatica per un indirizzo politico comune Il test di Avellino ha una rilevanza fondamentale anche su base nazionale per il centro destra...

Prof. Leone Melillo sta emergendo un nuovo scenario per Avellino?

"Le elezioni ad Avellino assumono una rilevanza fondamentale, anche su base nazionale, per il destra-centro. Emerge, anche in questa circostanza, l’esigenza di definire un indirizzo politico comune, su base programmatica, quindi un’intesa comune, estesa a tutte le espressioni partitiche e civiche che si riconoscono nel centro-destra".

"Credo - aggiunge il prof Melillo - sia utile rammentare, anche in questa circostanza, Indro Montanelli che, con la destra, non ha identificato un’ideologia, un partito. Più che un’idea, la destra è sempre stata una morale, un catechismo di comportamenti: disinteresse, correttezza, discrezione, orrore dello spettacolo e della demagogia".

"Una dimensione che non deve trascurare, in una visione di centro, le altre formazioni politiche, agendo sempre con “pazienza, determinazione, costanza”, secondo le prefigurazioni offerte da Alcide De Gasperi e da Gianfranco Rotondi".