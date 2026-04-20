Incidente a Rotondi: 2 feriti gravi in ospedale Restano serie le condizioni dei due rimasti feriti nell'incidente avvenuto domenica notte

Sono in prognosi riservata, entrambi in terapia intensiva, il motociclista di 30 anni di Montesarchio e la passeggera di 35, che viaggiava con lui.

La dinamica

Si trovavano sulla Statale Appia, in località Campizze, nel comune di Rotondi, quando poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica la moto su cui viaggiavano si è scontrata con un'automobile. L'impatto non ha lasciato scampo alla coppia di centauri; il conducente dell'auto, 50 anni, residente a Roccabascerana, è rimasto illeso.

Centauro elitrasportato a Napoli, passeggera grave a Benevento

Il 30enne è finito sull'asfalto ed è stato soccorso dal 118 in condizioni critiche. Data la gravità, si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è tuttora ricoverato in terapia intensiva.

La donna è stata sbalzata a diversi metri dal punto d'urto: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe impattato contro la recinzione di un'abitazione che costeggia la carreggiata. La presenza di alberi lungo il margine stradale avrebbe limitato, almeno in parte, le conseguenze del colpo. È ricoverata in terapia intensiva al San Pio di Benevento, anche lei in prognosi riservata.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cervinara, ai quali è affidata la ricostruzione della dinamica