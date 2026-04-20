Ariano, Noi di centro Mastella: "Sosterremo Carmine Grasso per vincere" Ufficializzato l'accordo sulla coalizione

Al termine di una settimana di intensa attività di mediazione e sintesi volta a unire le componenti progressiste e civiche della città, il segretario cittadino di Noi Di Centro Mastella, Pasquale Scrima, (nella foto) annuncia il raggiungimento di un traguardo politico decisivo: la costruzione del Campo Largo.

L'accordo sulla coalizione

Il progetto ha trovato la piena convergenza di diverse forze politiche che hanno confermato ufficialmente il proprio sostegno al candidato sindaco Carmine Grasso come nel documento sottoscritto:

Movimento Cinque Stelle

Socialisti

Avs (Alleanza Verdi e Sinistra) e l'ex senatore Aleandro Longhi

Progressisti

Ex deputato Generoso Maraia

L'appello al Partito Democratico

In attesa della riunione indetta per oggi dal segretario regionale per decidere sull'utilizzo del simbolo del Partito Democratico, Noi Di Centro sottolinea la centralità della figura di Carmine Grasso, militante dem da oltre vent'anni.

"Il progetto politico del Campo Largo può dirsi pienamente realizzato solo con la presenza di tutti i simboli sulla scheda elettorale," dichiara Pasquale Scrima.

"Sostenere un uomo che incarna la storia del Pd è la chiave per fare la differenza e puntare alla vittoria. In assenza di questa convergenza, il Pd dovrà assumersi la piena responsabilità delle proprie scelte davanti alla città."

Obiettivo Vittoria

"La posizione di Noi Di Centro resta ferma: la frammentazione è l'unico ostacolo al cambiamento. Solo attraverso una reale unità delle forze di centro-sinistra sarà possibile vincere la sfida elettorale e governare Ariano Irpino con una visione solida e condivisa".