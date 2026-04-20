Sicurezza stradale, stretta dei Carabinieri: due donne positive a droga e alcol Controlli straordinari dei carabinieri di Montella

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio disposta dal Prefetto Rossana Riflesso e attuata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza, soprattutto nelle aree ritenute più sensibili.

In questo contesto, la Compagnia dei Carabinieri di Montella ha intensificato i servizi sul territorio, impiegando quotidianamente numerose pattuglie e ponendo particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale.

A Chiusano di San Domenico, durante uno dei controlli, i militari sono intervenuti per prestare soccorso a una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale senza conseguenze per le persone. Dopo aver messo in sicurezza l’area, gli accertamenti hanno rivelato che la conducente era positiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina. Per la giovane è scattato il ritiro della patente di guida.

Un episodio analogo si è verificato a Montemarano, dove un’altra donna è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo, rilevato dall’Aliquota Radiomobile. Anche in questo caso, i controlli hanno evidenziato uno stato di alterazione dovuto all’alcol, con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Disposto il ritiro della patente anche per lei.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di prevenire incidenti stradali e contrastare comportamenti pericolosi alla guida.