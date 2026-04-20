Ariano: "Potevamo morire entrambe, ho avuto davvero paura" Il racconto di una 40enne dopo l'incidente avvenuto stamane al corso Vittorio Emanuele

Avverte probabilmente un malore, almeno sembra essere questa l'ipotesi, invade la corsia e si schianta contro un'auto che percorreva il suo regolare senso di marcia.

Mattinata di paura al corso Vittorio Emanule ad Ariano Irpino, a poche centinaia di metri dall'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Coinvolte nell'incidente due fiat punto, la prima che viaggiava in direzione centro condotta da una 54enne di Zungoli piombata contro l'altra guidata da una 40enne del luogo che procedeva in direzione Maddalena.

I residenti hanno sentito un boato, ci raccinta una donna: "Abbiamo subito pensato in un primo momento a qualcosa di molto grave. Incidenti qui sono all'ordine del giorno. E' sempre caos in questa zona dove è diventato difficile camminare anche a piedi".

Sul posto una pattuglia della polizia municipale che ha proceduto ad affettuare i rilievi e ricostruire la dinamica e i carabinieri in supporto per questioni di viabilità. In ospedale entrambe le donne per accertamenti.

Il racconto della 40enne:"Ho subito pensato, qui moriamo entrambe mentre l'auto si avvicinava sempre di più, ho tentato in qualche modo di schivare il pericolo, ma non vi era spazio ne dall'una e ne dall'altra parte. Non c'è stato il tempo di capire nulla. Mi è andata bene. Anzi è andata bene ad entrambe".