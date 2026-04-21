Sicurezza: Il sindaco Patrizia Reale chiede un incontro urgente con il prefetto L'appello dalla Baronia anche alla luce dei ripetuti furti verificatisi nelle ultime settimane

Il sindaco del comune di Castel Baronia Patrizia Reale ha formalmente richiesto alla Prefettura di Avellino la convocazione di un incontro urgente per affrontare le recenti problematiche legate alla sicurezza del territorio, anche alla luce degli episodi di furti verificatisi nelle ultime settimane.

Nel contempo, la giunta comunale ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con la locale stazione dei carabinieri, finalizzato a rafforzare le azioni di sicurezza urbana integrata, attraverso un più efficace utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e una maggiore collaborazione operativa tra istituzioni.

Lo schema approvato è stato trasmesso alla prefettura di Avellino per l’acquisizione del prescritto parere preventivo ai fini della stipula.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell'amministrazione comunale volto a garantire maggiore tutela, prevenzione e controllo del territorio a beneficio della comunità.

Ecco lo schema di protocollo d'intesa stilato tra il comune e la locale stazione dei carabinieri :

Il presente protocollo d’intesa ha per oggetto la collaborazione tra il Comune di Castel Baronia e la locale Stazione dei Carabinieri per favorire azioni congiunte di sicurezza urbana integrata,

attraverso:

• L’accesso diretto in tempo reale da parte della Stazione dei Carabinieri alle immagini del

sistema comunale di videosorveglianza.

• L’accesso ai dati anagrafici contenuti nell’anagrafe comunale, limitatamente alle finalità

istituzionali delle Forze dell’Ordine.

Art. 2 – Finalità specifiche

L’accesso di cui all’art. 1 è finalizzato a:

• Migliorare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto dei reati.

• Supportare tempestivamente interventi sul territorio.

• Rafforzare la percezione di sicurezza della popolazione.

• Consentire l’utilizzo dei dati anagrafici ai fini di indagini e attività di polizia giudiziaria.

secondo le normative vigenti.

Art. 3 – Modalità operative

1. Il Comune assicura, a proprie spese, l’abilitazione tecnica e informatica necessaria per

l’accesso diretto:

Alle telecamere di videosorveglianza comunale, secondo le modalità definite con

l’Ufficio Tecnico.

Al sistema anagrafico informatizzato, nei limiti stabiliti dal Regolamento

Anagrafico e nel rispetto della normativa sulla privacy.

2. L’accesso sarà consentito esclusivamente al personale della Stazione dei Carabinieri

debitamente autorizzato e identificato, con profilazione degli accessi.

3. Saranno adottate idonee misure di sicurezza informatica e tracciabilità degli accessi, in

conformità al GDPR e al D.Lgs. 196/2003.

4. Il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune e il Comandante della Stazione

collaboreranno nella predisposizione dei protocolli tecnici e dei registri di accesso.

Art. 4 – Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni del

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e del Codice in materia di

protezione dei dati personali.

2. Il Comando dei Carabinieri assume il ruolo di titolare autonomo del trattamento per i dati

acquisiti per finalità di polizia giudiziaria o sicurezza pubblica.

3. Eventuali violazioni saranno oggetto di segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati

Personali.

Art. 5 – Avallo prefettizio

Il presente protocollo è sottoposto all’avallo della Prefettura di Avellino, ai sensi dell’art. 5 del

D.L. 14/2017. Esso entra in vigore solo a seguito di tale avallo.

Art. 6 – Durata e rinnovo. Il protocollo ha durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato con accordo scritto tra le parti. È fatta salva la possibilità di modifica o revoca anticipata in caso di mutate condizioni o sopravvenute disposizioni normative.