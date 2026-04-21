Bambino scappa da scuola: assolto il collaboratore scolastico Il pubblico ministero aveva invocato il proscioglimento per lieve entità

di Paola Iandolo

E' stato assolto dall’accusa di abbandono di minore “perche’ il fatto non costituisce reato”. Si è chiuso così davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino il processo che ha preso il via nel dicembre del 2020 in una scuola di infanzia di Montoro. Il collaboratore scolastico era finito sotto processo perché avrebbe lasciato che un minore si allontanasse dalla scuola da solo. Vicenda che aveva lanciato nell’apprensione i familiari. Quando la mamma si era recata a scuola a prendere il bimbo e gli era stato comunicato che aveva già lasciato la scuola con il papà. Circostanza risultata non vera. Per fortuna la vicenda si era risolta in modo positivo ed il bimbo era stato riconosciuto da una donna mentre da solo faceva rientro a casa.

La denuncia

Immediata la denuncia presentata dai genitori e il processo. La difesa del collaboratore scolastico ha sempre sostenuto che l’imputato era convinto di aver visto il papà del bambino all’ingresso della scuola e da qui la sua comunicazione di far uscire il bambino. La Procura aveva chiesto il proscioglimento per un fatto di lieve entità. Anche i familiari del bimbo erano costituiti nel processo come parte civile. La tesi della difesa, rappresentata dagli avvocati Michele Fratello e Anna Roca, ovvero che l’errore nell’ individuazione del padre non costituisse un dolo, potrebbe aver convinto il giudice monocratico a mandare assolto l’imputato. Ora sono attese le motivazioni della sentenza.