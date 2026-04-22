Va a comprare le sigarette nonostante gli arresti domiciliari: assolto

Un pluripregiudicato di Sarno agli arresti domiciliari per rapina, è stato mandato assolto dal Tribunale di Nocera Inferiore per il reato di evasione.
I fatti risalgono al 31 ottobre 2025, quando i Carabinieri della stazione di Sarno procedevano all'arresto in flagranza di M.I., allontanatosi di un centinaio di metri dall'abitazione dove si trovava ristretto agli arresti domiciliari.
Giudicato per direttissima il primo novembre dello scorso anno, difeso di fiducia dall'avvocato avellinese Rolando Iorio, optava per il rito abbreviato riuscendo ad ottenere sin anche il ripristino della misura degli arresti domiciliari.
Alla base del suo gesto, la impellente necessità di acquistare le sigarette.
Infatti, al rifiuto della moglie di scendere per andare a comprare le sigarette, il pluripregiudicato decideva di andare personalmente al più vicino tabacchino. Acquistate le sigarette, mentre faceva rientro in casa, veniva rintracciato da una pattuglia dei Carabinieri che erano stati allertati da una telefonata anonima.
Nella giornata di ieri il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento della tesi difensiva sostenuta dal difensore di fiducia, l'avvocato Iorio, ha mandato assolto il pluripregiudicato.
Il Pubblico Ministero aveva chiesto una condanna ad un anno di reclusione.