Avellino, Camera Penale Irpinia: si torna al voto Il presidente Gaetano Aufiero tenta il mandato bis, il 6 maggio si vota

di Paola Iandolo

Il presidente Gaetano Aufiero si ricandida alla guida della Camera Penale: "Credo che il lavoro svolto in questi due anni non sia terminato, anzi vada proseguito nella direzione intrapresa, ossia quella della rappresentanza e della tutela degli Avvocati Penalisti, ma anche quella del sostegno, della promozione e dell’aggiornamento professionale e culturale del Penalisti Irpini attraverso la nostra Scuola di Formazione”.

Il presidente della Camera Penale Irpina Gaetano Aufiero conclude così la sua lettera inviata agli iscritti in vista dell’appuntamento del prossimo 6 maggio, quando è stata convocata l’Assemblea della Camera Penale Irpina per procedere alla elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

"Ho deciso di proporre nuovamente la mia candidatura quale Presidente del Consiglio Direttivo e di presentare una mia lista di candidati, di cui fanno parte i Colleghi ed Amici che insieme a me hanno composto il Consiglio Direttivo in questi due anni, vale a dire Mauro Alvino, Claudio Frongillo, Francesco Perone, Luigi Petrillo, Costantino Sabatino e Giuseppe Saccone. Ho individuato i Componenti del Collegio dei Probiviri in Benedetto Vittorio De Maio, Paola Forcione e Teodoro Reppucci”.