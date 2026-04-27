Sant'Andrea di Conza, investe un'anziana e scappa: si indaga L'anziana è ricoverata a Potenza per delle fratture riportate nella caduta

di Paola Iandolo

A Sant’Andrea di Conza si cerca il pirata della strada che avrebbe investito una 72enne per poi dileguarsi. L'episodio si è verificato venerdì mattina. La signora - originaria di Pescopagano - stava percorrendo il corso principale del paese, quando è stata investita da un'auto che sopraggiungeva alle sue spalle. La donna è caduta a terra. Immediatamente è stata soccorsa da alcuni presenti che hanno allertato i sanitari del 118. Dapprima è stata trasferita all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi, poi nuovamente a Potenza perchè sono intervenute delle complicanze.

L'appello della figlia Antonella a individuare il responsabile. Chiede a tutti i presenti di dare delle indicazioni ai carabinieri - che stanno seguendo le indagini - per individuare il responsabile della caduta accidentale della madre che raggiungere il panificio ed evitare un'auto parcheggiata accanto al muro, si è dovuta portare al centro della strada. La donna ha riportato la frattura al femore e al piede.