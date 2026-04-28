Grave incidente sull'Ofantina: strage di mucche, auto distrutte e feriti/FOTO Diversi bovini morti, poteva essere davvero una tragedia

Strage di mucche sull'Ofantina. Paura lungo la famigerata arteria già teatro di diverse tragedie nel corso degli anni. Un incidente che poteva avere conseguenze davvero drammatiche.

Il bilancio è di otto bovini morti, tre auto distrutte e almeno quattro feriti tra cui un bambino. Tutti trasportati in ospedale. Non si hanno al momento notizie sulle loro condizioni. E' successo all'altezza di Malepasso nel territorio di Volturara Irpina.

Sul posto in poco tempo sono giunti carabinieri, 118, vigili del fuoco e Anas. Immediato l'intervento del dipartimento di prevenzione dell'Asl di Avellino diretto da Nicolino Rossi per le opportune verifiche sanitarie.

Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che le mucche abbiamo invaso la carreggiata dopo essere state oggetto di furto. Un'operazione che però non sarebbe andata a buon fine. Ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri.